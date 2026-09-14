Falso anuncio de concierto de Kanye West en Guadalajara enciende alertas digitales

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Un montaje digital promete una presentación exclusiva que rápidamente se desvanece ante la falta de validación oficial. La confusión en las redes expone los riesgos de la especulación en la industria del entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 01:34 PM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 01:40 PM.