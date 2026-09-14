Gema Garoa y Karina Torres Cumplen Promesa en La Casa de los Famosos México 2026

La actriz Gema Garoa cumplió con su promesa de bañarse junto a Karina Torres horas antes de que se conozca el resultado de la votación en La Casa de los Famosos México 2026. El compromiso surgió cuando Gema enfrentaba su segunda nominación y le dijo a Karina: "Si me quedo, nos bañamos el lunes sin falta". La actriz explicó que ambas no habían podido bañarse juntas por sus múltiples ocupaciones dentro de la casa. El momento se sumó a la serie de escenas entre ambas que la producción del programa ha promocionado en redes sociales.
La reacción de los demás habitantes, como Yahir, Memo Schutz y Ernesto Laguardia, fue de broma y asombro, sin generar tensión con Gema ni Karina. La placa de nominados vigente incluye a Mariana Ochoa, Brianda Deyanara y Masad, junto con las dos actrices en riesgo de salir del programa.
La gala de eliminación se transmitirá este domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, pero no existe confirmación oficial sobre el resultado de la votación.