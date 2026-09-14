Gema Garoa y Karina Torres Cumplen Promesa en La Casa de los Famosos México 2026

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Gema Garoa y Karina Torres compartieron un momento íntimo dentro de la casa del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 08:20 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 08:24 AM.