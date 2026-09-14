Investigan presunto suministro de sustancias adulteradas tras fallecimiento de Hayden Panettiere

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Un patrón de consumo oculto durante años desemboca en una investigación federal que busca rastrear el origen de una sustancia letal. Las autoridades examinan el entorno cercano para determinar responsabilidades.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 09:20 AM.