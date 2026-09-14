Investigan presunto suministro de sustancias adulteradas tras fallecimiento de Hayden Panettiere

El silencio de una habitación en Carolina del Sur se convierte en el punto de partida de una investigación federal que busca desentrañar una red de suministro opaca. Lo que parecía un viaje rutinario se transformó en el escenario de un desenlace que exige respuestas inmediatas.La actriz Hayden Panettiere falleció el dieciséis de agosto a los treinta y seis años, presuntamente por una sobredosis relacionada con oxicodona adulterada con fentanilo. Las autoridades, incluyendo a la Administración para el Control de Drogas, centran sus esfuerzos en identificar al proveedor que le suministró la sustancia antes de su traslado.Brian Hickerson, su expareja, fue interrogado por los agentes tras haber viajado con ella y encontrado el lugar del suceso. Este escrutinio se suma a los reveladores testimonios que la propia intérprete plasmó en su libro, donde detalló una lucha de más de dos décadas contra la adicción a los opioides y el alcohol.La artista relató que su dependencia comenzó a los quince años bajo la supervisión de su equipo, escalando hasta poner en riesgo su salud hepática. Los resultados toxicológicos oficiales podrían tardar hasta doce semanas en confirmar la causa exacta del deceso.