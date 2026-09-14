Justin y Hailey Bieber revelan detalles íntimos al conmemorar ocho años de matrimonio

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Una década de escrutinio público se transforma en un ejercicio de resiliencia familiar. La celebración de un hito conyugal revela las complejidades de construir una identidad bajo los reflectores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 08:38 AM.