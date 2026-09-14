Kimberly Flores y Edwin Luna anuncian pausa inesperada en su relación

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Una decisión tomada con respeto redefine el futuro de un núcleo familiar construido durante casi una década. El anuncio busca claridad sin cerrar las puertas a lo que vendrá.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 10:17 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 10:20 AM.