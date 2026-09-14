María Daniela se hospitaliza en Tijuana y pospone concierto de su agrupación

María Daniela Azpiazu, vocalista de María Daniela y Su Sonido Lasser, fue hospitalizada de emergencia este sábado 12 de septiembre en Tijuana. La agrupación tuvo que posponer su concierto programado esa misma noche en Marko Disko. Horas después de la hospitalización, la cantante actualizó su estado de salud en redes sociales y reveló que ya salió del hospital.
La prioridad es el descanso de María Daniela, según comunicaron los organizadores del recinto. La nueva fecha confirmada para la presentación en Tijuana es el viernes 30 de octubre de 2026, también en Marko Disko. Los boletos ya adquiridos mantienen su validez.
María Daniela explicó que padeció un virus respiratorio muy fuerte y se disculpó con los seguidores que habían realizado gastos para asistir al concierto. La cantante confirmó que continuaría su recuperación en su domicilio.