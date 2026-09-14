María Daniela se hospitaliza en Tijuana y pospone concierto de su agrupación

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La vocalista de María Daniela y Su Sonido Lasser fue ingresada a un hospital en Tijuana por problemas respiratorios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 08:15 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 08:20 AM.