Niurka Marcos y Manelyk González se enfrentan en La Granja VIP 2 con fuertes acusaciones

Niurka Marcos y Manelyk González se enfrentaron durante una transmisión del reality La Granja VIP 2, con acusaciones personales que incluyeron señalamientos sobre dinero, relaciones sexuales y presuntos acuerdos sentimentales. El choque entre ambas no surge en el programa actual, sino que es un enfrentamiento previo que se remonta a su paso por La Casa de los Famosos All-Stars.
Niurka lanzó una advertencia contra Manelyk mientras discutían: “Le reviento un vergaz* y va a ver cómo no habla más”. Sin embargo, la vedette cubana reconoció que las reglas del programa prohíben agresiones físicas dentro de la convivencia. La confrontación comenzó con una cadena de insultos, en la que Niurka llamaba “estúpida” a Manelyk y cuestionaba su comportamiento dentro del programa.
Manelyk respondió con frases como “ladra, ladra, ladra”, mientras la discusión subía de tono ante la presencia de otros integrantes de la casa. Niurka sostuvo que Manelyk aprovechaba la prohibición de violencia para confrontarla. La frase provocó reacciones y risas de algunas personas que se encontraban cerca de ambas.
Adal Ramones intervino durante la gala en vivo para contener el momento, ya que los gritos habían desplazado la conversación inicial y la confrontación se concentraba en acusaciones personales. Uno de los puntos de choque fue cuando Manelyk mencionó a la pareja de Niurka, insinuando que la vedette pagaría por conservar el afecto de su novio.
Niurka respondió que no paga nada y defendió su relación con Bruno Espino, modelo y bailarín cubano conocido en redes sociales como “El Príncipe”. La pareja formalizó su noviazgo en agosto de 2024 y se comprometieron el 9 de abril de 2025 durante una gala de La Casa de los Famosos All-Stars.
Ambas figuras han tenido roces previos en dinámicas de convivencia, nominaciones y estrategias durante su participación en La Casa de los Famosos All-Stars. Las dos suelen asumir posiciones de liderazgo en los realities donde participan, lo que ha generado disputas por el control de las alianzas, decisiones de juego y atención del resto de los concursantes.
El choque entre Niurka y Manelyk deja una nueva confrontación marcada por la amenaza de Niurka, las alusiones a Bruno Espino y los retos de Manelyk para que su rival pase de los insultos a una agresión que el programa prohíbe.