Niurka Marcos y Manelyk González se enfrentan en La Granja VIP 2 con fuertes acusaciones

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Confrontación entre las participantes de La Granja VIP 2 en el reality de TV Azteca.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 10:08 AM.