Oasis Confirma Regreso a los Escenarios con Gira Mundial en 2027

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La banda confirmó su regreso oficialmente y anunció una gira de 38 conciertos que recorrerá Reino Unido, Irlanda, Europa continental y Estados Unidos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 10:15 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 10:17 AM.