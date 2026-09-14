Oasis Confirma Regreso a los Escenarios con Gira Mundial en 2027

La reconciliación de Liam y Noel Gallagher no fue un capítulo aislado. Oasis confirmó oficialmente este lunes su regreso a los escenarios en 2027 con Oasis Live ’27, una gira mundial de 38 conciertos que recorrerá Reino Unido, Irlanda, Europa continental y Estados Unidos, consolidando el regreso definitivo de una de las bandas más influyentes del britpop. El anuncio llega tras semanas de especulaciones en redes sociales y un espectacular despliegue de drones sobre Manchester que reveló la fecha de la noticia.
La banda hizo oficial los lugares y confirmó que Richard Ashcroft será el invitado especial en todas las presentaciones. Uno de los momentos más simbólicos de la gira será el regreso de Oasis a Knebworth House, donde ofrecerán cuatro conciertos en septiembre de 2027. El recinto ocupa un lugar mítico en la historia del grupo: en agosto de 1996, más de 250 mil personas asistieron a dos presentaciones que marcaron el punto más alto de la banda y se convirtieron en uno de los eventos musicales más importantes de la cultura británica. Treinta y un años después, Liam y Noel volverán al mismo escenario como parte de su segunda etapa juntos.
La gira arrancará el 21 de mayo de 2027 en Glasgow y después seguirá en ciudades como Manchester, Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París, Roma, Boston y Las Vegas, antes de concluir en Knebworth. En total serán 11 ciudades distribuidas entre Europa y Norteamérica.
Entre las fechas más esperadas destacan el regreso a Knebworth House, donde la banda ofrecerá cuatro conciertos en septiembre de 2027. El anuncio representa el siguiente paso de una reunión que parecía imposible durante más de 15 años. Oasis se separó en 2009 tras la ruptura pública entre los hermanos Gallagher, y su regreso en 2025 se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más importantes de la década.
La gira de reunión agotó entradas alrededor del mundo y dio origen al documental Don’t Look Back in Anger , estrenado este año, que documenta el reencuentro de la banda y el fenómeno que provocó entre varias generaciones de fans.