Paulina Rubio roba la atención en boda familiar con presentación espontánea

...

Una celebración íntima se transforma en un escenario improvisado que acapara la atención digital. La espontaneidad de una figura pública desata un debate sobre los límites del protagonismo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 02:04 PM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 02:05 PM.