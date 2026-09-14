Tres artistas emergentes conquistan el Festival México Canta para redefinir la música regional

...

Una iniciativa cultural impulsa un cambio de narrativa en los escenarios más importantes del país. El objetivo es desplazar contenidos violentos por propuestas que eleven la identidad musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 08:55 AM.