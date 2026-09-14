Tres artistas emergentes conquistan el Festival México Canta para redefinir la música regional

El sonido de los instrumentos tradicionales resuena con un propósito renovado, transformando los escenarios masivos en plataformas de reivindicación cultural. Lo que alguna vez fue un espacio saturado de letras controversiales, hoy se convierte en el epicentro de una transformación artística que busca elevar el mensaje de toda una generación.Tres intérpretes emergentes se coronaron como los ganadores absolutos del Festival México Canta 2026 en el Auditorio Nacional. Tiffany Galaviz, Lizandro Espinoza y Bryan Soto con su agrupación Clave 5/7 destacaron entre ocho finalistas seleccionados por el voto del público, tras un proceso que involucró a más de 16 mil jóvenes registrados inicialmente.El evento, impulsado por el Consejo Mexicano de la Música y la Secretaría de Cultura, contó con el respaldo de figuras como La Banda El Recodo. La iniciativa responde directamente a la directriz de generar alternativas musicales que no normalicen la violencia, promoviendo letras que fortalezcan la identidad sin recurrir a temáticas de agresión.Durante la velada, la cantante Majo Aguilar acompañó a los participantes, recordándoles la trascendencia de presentarse en el recinto capitalino. Los ganadores recibieron un contrato para grabar su primer disco y la oportunidad de presentarse el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México junto al elenco oficial de las fiestas patrias.La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó el hermanamiento entre mexicanos y mexicoestadounidenses logrado en esta segunda edición. El representante del Consejo Mexicano de la Música, Alejandro Aguirre, confirmó que la industria planea contactar directamente a los artistas independientes para brindarles apoyo continuo.