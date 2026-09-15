Asesinan a dos integrantes de la banda Alto Exceso en medio de una jornada violenta en Guanajuato

...

Un ataque armado durante una celebración cobra la vida de dos músicos y deja un herido. El suceso se enmarca en una ola de violencia que sacude a la entidad con múltiples víctimas en distintas regiones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/09/2026 09:38 AM.
En Espectáculos y editada el 15/09/2026 09:46 AM.