Asesinan a dos integrantes de la banda Alto Exceso en medio de una jornada violenta en Guanajuato

La violencia irrumpe abruptamente en los espacios de reunión, transformando una celebración en un escenario de tragedia que deja una profunda huella en la comunidad artística y local. Lo que debía ser un momento de esparcimiento se convierte en el epicentro de un hecho que exige respuestas inmediatas de las autoridades.Diego Israel Rodríguez González, vocalista de 20 años, y Juan Carlos Muñoz Gómez, bajista de la banda regional mexicana Alto Exceso, fueron asesinados el viernes 11 de septiembre en la comunidad de Chichimequillas, en el municipio de Silao, Guanajuato. Testigos reportaron que hombres armados llegaron a bordo de un automóvil y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra los asistentes a una fiesta, para posteriormente darse a la fuga.Un tercer integrante del grupo resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital, donde logró ser estabilizado. La Fiscalía General de Justicia del estado inició de inmediato una investigación para esclarecer las circunstancias del doble homicidio y determinar la ruta de huida de los agresores, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.La agrupación Alto Exceso lamentó la pérdida a través de un comunicado en redes sociales, agradeciendo las muestras de apoyo de sus seguidores y asegurando que sus compañeros perdurarán en su memoria y en su alma por toda la eternidad.Este crimen forma parte de una jornada particularmente sangrienta en Guanajuato, donde se registraron diez homicidios en un lapso de 24 horas en municipios como Irapuato, San Felipe, Acámbaro y Salamanca. Entre los hechos, destaca el ataque a dos inmuebles en Acámbaro, donde una niña de tres años resultó lesionada, evidenciando la compleja y crítica situación de seguridad que enfrenta la entidad.