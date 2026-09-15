Cazzu celebra el tercer cumpleaños de Inti en medio de la disputa legal con Christian Nodal

La celebración del tercer cumpleaños de Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, estuvo marcada por una festiva temática inspirada en Mulán y la notable ausencia del cantante mexicano. Las imágenes filtradas por amigas cercanas, como La Joaqui y DJ Mami, mostraron un ambiente colorido con decoración oriental, invitados con hanfus y la presencia de la madre de la artista, pero sin rastro de Nodal en los registros del evento.Esta ausencia consolida un patrón que se hizo evidente desde el segundo cumpleaños de la menor. En esta ocasión, la cantante estuvo acompañada por Ignacio Colombara, bailarín con quien se le especula un vínculo sentimental, quien colaboró en la atención de los invitados junto a DJ Mami, evidenciando un nuevo círculo de apoyo en hitos familiares clave para la artista.Detrás de la fiesta se extiende un complejo litigio que ha tensionado la relación entre ambos progenitores. Cazzu reveló recientemente haber enfrentado presiones sobre la revocación de permisos de viaje para sus giras internacionales, una situación que la obligó a recurrir a la justicia argentina para obtener la autorización necesaria, contradiciendo las negaciones públicas emitidas por Nodal en sus redes sociales.La disputa se ha ampliado con una demanda interpuesta por el cantante mexicano para limitar la exposición de la menor en redes sociales. Esta medida ha generado fuertes críticas en la opinión pública, recordando que fue el propio Nodal quien inicialmente mostró el rostro de la niña, añadiendo una capa de contradicción a una batalla legal que sigue definiendo los límites de su copaternidad.