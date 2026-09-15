Cazzu celebra el tercer cumpleaños de Inti en medio de la disputa legal con Christian Nodal

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Una celebración familiar resalta la ausencia del padre en un contexto de crecientes tensiones judiciales. El conflicto por la custodia y la exposición mediática de la menor redefine la dinámica entre ambos artistas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/09/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 15/09/2026 09:30 AM.