Danna Paola y Peso Pluma desatan rumores tras encuentro en Nueva York

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Un encuentro casual en la semana de la moda neoyorquina enciende la especulación digital. La imagen captura un gesto que reaviva viejas narrativas sobre rivalidades en la industria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/09/2026 08:19 AM.
En Espectáculos y editada el 15/09/2026 08:36 AM.