Danna Paola y Peso Pluma desatan rumores tras encuentro en Nueva York

La semana de la moda en la metrópoli estadounidense suele ser un escenario de encuentros fortuitos y alianzas estratégicas. Sin embargo, una simple instantánea compartida en redes sociales tiene el poder de reavivar narrativas dormidas y desatar una tormenta de especulaciones en cuestión de horas.La cantante Danna Paola y el intérprete Peso Pluma posaron juntos durante un evento de la New York Fashion Week la noche del catorce de septiembre. La fotografía, capturada mientras ambos buscaban sus lugares junto a otros artistas mexicanos, se viralizó de inmediato en las plataformas digitales.La interacción fue interpretada por una parte de la audiencia como un gesto de traición hacia Kenia Os, expareja del cantante involucrada recientemente en un escándalo público. No obstante, otros usuarios defendieron a la intérprete, señalando que la imagen responde a la cortesía profesional y a sus previas colaboraciones musicales.La controversia se intensificó con la circulación de un video que sugiere que un acompañante de la artista fue quien solicitó la fotografía. A pesar del ruido mediático, ninguna de las partes involucradas ha emitido un comunicado oficial para aclarar la situación o desmentir los rumores.Ambas cantantes han negado públicamente en el pasado cualquier tipo de rivalidad, aunque los rumores persisten en torno a una colaboración musical truncada con Belinda que nunca vio la luz.