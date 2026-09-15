Fiscalía descarta pena de muerte para Nick Reiner, acusado de asesinar al director Rob Reiner

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La Fiscalía del condado de Los Ángeles decide no buscar la pena capital contra el hijo del cineasta, optando por una posible cadena perpetua. La determinación se tomó tras evaluar los factores del caso y consultar a la familia de las víctimas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/09/2026 01:23 PM.
En Espectáculos y editada el 15/09/2026 02:41 PM.