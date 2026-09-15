Fiscalía descarta pena de muerte para Nick Reiner, acusado de asesinar al director Rob Reiner

El proceso legal contra Nick Reiner, acusado del doble homicidio de sus padres, el director Rob Reiner y la productora Michele Singer Reiner, ha dado un giro significativo. La Fiscalía del condado de Los Ángeles anunció que no solicitará la pena de muerte, una decisión tomada tras una exhaustiva revisión de los factores agravantes y atenuantes, y en consulta con investigadores y la familia de las víctimas.Aunque se descarta la sentencia capital, el acusado de 33 años aún enfrenta la posibilidad de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable. La acusación formal, presentada por un gran jurado, incluye dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, como asesinatos múltiples y homicidio mediante acecho o espera, además del uso de un arma mortal, identificada como un cuchillo. Nick Reiner, quien permanece detenido sin derecho a fianza, se ha declarado inocente de todos los cargos.La familia del acusado jugó un papel clave en esta determinación. Sus hermanos, Jake y Romy Reiner, participaron en las conversaciones con la Fiscalía y expresaron su firme deseo de que las transcripciones del gran jurado se mantengan selladas. Según informaron, la divulgación de ciertos detalles podría causar un trauma y daño adicional tras la devastadora pérdida de sus padres, ocurrida en diciembre de 2025 en su residencia de Brentwood.El caso también ha sacado a la luz el historial de salud mental de Nick Reiner. Medios estadounidenses han reportado que fue diagnosticado con esquizofrenia y recibía tratamiento psiquiátrico antes de los homicidios, aunque su defensa aún no ha detallado cómo se utilizará esta condición durante el juicio.Con una audiencia previa al juicio celebrada este martes 15 de septiembre, las autoridades anticipan que, debido a la complejidad de las pruebas y los procedimientos pendientes, el juicio no comenzará antes de 2027. Mientras tanto, la industria del cine recuerda el legado de Rob Reiner, director de clásicos como When Harry Met Sally... y Stand by Me, con quien Nick colaboró en la cinta Being Charlie (2015).