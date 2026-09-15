Jesse Huerta anuncia pausa personal para priorizar su bienestar

La industria musical suele interpretar cualquier cambio de ritmo como un final abrupto, pero a veces el silencio es la herramienta más necesaria para preservar lo que realmente importa. Lo que podría leerse como una despedida es, en realidad, un acto de responsabilidad y autocuidado.Jesse Huerta, la mitad del galardonado dúo Jesse & Joy, anunció a través de sus redes sociales una pausa personal para priorizar su salud mental, emocional y el tiempo con su familia. Lejos de significar el fin del proyecto, el músico fue enfático en que esta decisión nace de un lugar de amor y la necesidad de cuidar su paz, comprometiéndose a cumplir con todas las fechas y compromisos profesionales anunciados hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra.Esta pausa no borra una trayectoria de más de dos décadas. Desde sus inicios formales en 2005 con Warner Music México, los hermanos Huerta construyeron un legado con éxitos inmortales como "Espacio sideral", "¡Corre!" y "La de la mala suerte", acumulando múltiples premios Latin Grammy. Jesse, quien ha fungido como compositor, productor y multiinstrumentista, ha sido el pilar musical que acompaña la voz de su hermana Joy.El comunicado busca desmentir especulaciones sobre una ruptura artística. Aunque Jesse ha explorado facetas individuales con su proyecto Jesse and the Supernovas, dejó claro que esta iniciativa no sustituye su vínculo con el dúo. Agradeció a Joy por permitirle acompañar "una de las voces más hermosas del planeta", reafirmando que la música que construyeron juntos seguirá viva y presente a través de sus seguidores.En un entorno acostumbrado al ruido y a la inmediatez, el mensaje de Jesse Huerta ofrece una perspectiva más humana y transparente. No se trata de un adiós, sino de un respiro necesario para seguir creciendo y explorando nuevos caminos, garantizando que el legado de Jesse & Joy permanece intacto mientras él atiende su propio bienestar.