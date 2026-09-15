Jesse Huerta anuncia pausa personal para priorizar su bienestar

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El músico comunica la necesidad de un respiro para cuidar su salud mental y familiar, comprometiéndose a cumplir sus fechas hasta noviembre en Londres. El mensaje desmiente especulaciones y reafirma el legado construido junto a su hermana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/09/2026 01:17 PM.
En Espectáculos y editada el 15/09/2026 01:23 PM.