Logan Paul y Austin Theory avivan la rivalidad Chivas-América en el cuadrilátero de la WWE

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Un encuentro de lucha libre en la capital se convierte en el escenario inesperado de la clásica rivalidad futbolística. Los gestos de dos superestrellas encienden a la afición días antes del partido más esperado del torneo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/09/2026 09:46 AM.
En Espectáculos y editada el 15/09/2026 10:06 AM.