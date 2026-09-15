René Franco confronta a Masad Al-Tamimi en tensa gala de La Casa de los Famosos

El ambiente en los foros de televisión suele cargar con las tensiones que quedaron pendientes tras las cámaras, transformando una gala de premiación en un escenario de ajustes de cuentas. Lo que debía ser una celebración de la temporada se convirtió en el epicentro de un enfrentamiento verbal que capturó la atención inmediata de la audiencia.Durante la gala del catorce de septiembre de La Casa de los Famosos México, el panelista René Franco confrontó directamente al influencer Masad Al-Tamimi. El conductor cuestionó la supuesta tranquilidad que el participante mostró tras su eliminación, señalando una clara discrepancia entre esa actitud y la personalidad que demostró durante el juego, aunque reconoció que fue uno de los pocos habitantes que entendió la dinámica del reality.Ante el silencio de Masad frente al reclamo, la conductora Andrea Escalona intervino con una de las interrogantes más esperadas por el público: quién le gustaba realmente dentro de la casa. Sorprendentemente, el influencer mencionó inicialmente a Cynthia Klitbo, aunque posteriormente aclaró que la única que realmente le llamó la atención fue Brianda Deyanara, dejando de lado a otras compañeras con las que fue vinculado románticamente por los espectadores.Las declaraciones de René Franco se viralizaron de inmediato en las plataformas digitales, dividiendo las opiniones de los internautas. Mientras una parte de la audiencia aplaudió la franqueza del conductor al exponer las contradicciones del participante, otros criticaron el tono y la manera en que se desarrolló el cuestionamiento en vivo.