René Franco confronta a Masad Al-Tamimi en tensa gala de La Casa de los Famosos

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Un encuentro en el panel de discusión destapa las tensiones no resueltas del reality. La confrontación directa reaviva el debate sobre la autenticidad y las dinámicas dentro de la casa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/09/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 15/09/2026 08:39 AM.