Silvio Rodríguez confirma su regreso a México con gira por cuatro ciudades en 2027

La voz de la Nueva Trova cubana volverá a resonar en los escenarios mexicanos. Tras años de ausencia en ciertas plazas del país, el cantautor Silvio Rodríguez confirmó una gira de cuatro conciertos programada para abril de 2027, reavivando un vínculo histórico y afectivo con su público en México.El recorrido del también poeta incluirá presentaciones en Monterrey (15 de abril), Guadalajara (18 de abril), Puebla (22 de abril) y la Ciudad de México (26 de abril). Para el público poblano, este anuncio pone fin a una espera de más de once años, pues su última visita a la angelópolis ocurrió en marzo de 2014. Los boletos para su presentación en el Auditorio Metropolitano de Puebla salieron a la venta este 15 de septiembre.La relación de Rodríguez con México es profunda y está marcada por hitos culturales y políticos. Su primera visita se remonta a 1975 en el desaparecido Cine París. Años más tarde, en 2022, ofreció un multitudinario concierto en el Zócalo capitalino —gestionado por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum— y en el Auditorio Nacional, donde dedicó el tema "El necio" al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien mantiene una cercana amistad y a quien visitó en Palenque, Chiapas.A sus 80 años, el creador de clásicos como "Unicornio" y "Ojalá" mantiene una prolífica actividad. Recientemente lanzó el álbum "Quería saber" y ha colaborado con artistas de diversas generaciones, desde la legendaria Omara Portuondo hasta el joven argentino Milo J y el brasileño Chico Buarque.Con más de 560 canciones compuestas, múltiples reconocimientos internacionales y doctorados honoris causa —incluyendo uno otorgado por la Universidad Veracruzana—, Silvio Rodríguez se prepara para escribir un nuevo capítulo de su historia en territorio mexicano, demostrando que su vigencia y su capacidad de convocatoria siguen intactas.