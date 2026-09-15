Silvio Rodríguez confirma su regreso a México con gira por cuatro ciudades en 2027

...

El icónico cantautor cubano reencontrará a su público mexicano tras más de una década de ausencia en algunas plazas. La gira incluye paradas en Monterrey, Guadalajara, Puebla y la capital del país.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/09/2026 12:30 PM.
En Espectáculos y editada el 15/09/2026 12:33 PM.