Taylor Swift irrumpe en los Emmy con un sketch policial y aclara su ausencia

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Una aparición pregrabada junto al elenco de una serie icónica desmiente los rumores sobre su asistencia a la gala. La estrella del pop prioriza el apoyo familiar en el estadio mientras juega con las expectativas de sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/09/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 15/09/2026 09:18 AM.