Tom Cruise desvela su filosofía sobre el riesgo y la muerte ante su regreso con Alejandro González I

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Una entrevista poco común desentraña la mente de una estrella global tras dos décadas de silencio mediático. El actor aborda el peligro no como un fin en sí mismo, sino como un puente emocional hacia la audiencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/09/2026 12:43 PM.
En Espectáculos y editada el 15/09/2026 12:51 PM.