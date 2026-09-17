Cazzu pospone conciertos en Guatemala y Costa Rica por motivos de salud

La cantante argentina Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, anunció la postergación de sus conciertos programados para este viernes 18 y sábado 19 de septiembre en Guatemala y Costa Rica, respectivamente. A través de sus redes sociales, la artista informó que no podrá presentar su show Latinaje En Vivo como estaba previsto debido a problemas de salud que le impidieron recuperarse a tiempo tras someterse a un tratamiento médico.En un comunicado oficial difundido en sus historias de Instagram, la intérprete detalló que la presentación en Guatemala, que originalmente sería en el Jardín del Gigante de Ciudad Cayalá, ha sido reprogramada para el sábado 14 de noviembre. Por su parte, el concierto en Costa Rica, planeado para el Anfiteatro Imperial en Parque Viva, permanece en espera de una nueva fecha por confirmar, aunque se aseguró que el evento sí se llevará a cabo.Esta noticia llega apenas unos días después de que la artista celebrara el tercer cumpleaños de su hija Inti, fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal. La pequeña cumplió años el pasado 14 de septiembre con una festiva temática inspirada en Mulán. Sin embargo, en medio de la continua disputa legal por la custodia y los permisos de viaje que mantienen ambos artistas, hasta el momento se desconoce si el padre de la menor o algún integrante de su familia paterna asistió a la celebración.La artista pidió comprensión a sus seguidores y aseguró que su prioridad en este momento es enfocarse en su recuperación para regresar a los escenarios con la energía que caracteriza sus presentaciones.