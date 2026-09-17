Cazzu pospone conciertos en Guatemala y Costa Rica por motivos de salud

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La cantante argentina anuncia la postergación de sus presentaciones del Latinaje Tour tras someterse a un tratamiento médico. Mientras la fecha en Guatemala ya cuenta con una nueva programación, la de Costa Rica sigue en espera de confirmación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/09/2026 09:30 AM.
En Espectáculos y editada el 17/09/2026 09:35 AM.