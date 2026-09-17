Julio César Chávez revela la amistad inquebrantable que mantiene con Carlos Salinas de Gortari

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El legendario boxeador destaca la lealtad del expresidente, un vínculo que inició en 1988 por recomendación de su madre y que ha perdurado más allá de los altibajos políticos, las crisis personales y el paso del tiempo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/09/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 17/09/2026 09:03 AM.