El legado de Angelina Jolie en Camboya: de la limpieza de minas a la protección de un santuario de b

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Lo que comenzó como un vínculo personal tras el rodaje de una película se transformó en una de las iniciativas de conservación más importantes del sudeste asiático. La organización, liderada por comunidades locales, protege miles de hectáreas de selva y especies en peligro crítico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/09/2026 10:48 AM.
En Espectáculos y editada el 17/09/2026 10:55 AM.