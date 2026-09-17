Poncho y Aldo de Nigris envían mensaje críptico a Gala Montes tras encendida polémica en redes

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La actriz y los influencers mantienen un enfrentamiento digital que escala con cada publicación. Una fotografía conjunta y un mensaje de los De Nigris son interpretados como una respuesta directa a las recientes críticas de la artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/09/2026 08:18 AM.
En Espectáculos y editada el 17/09/2026 08:21 AM.