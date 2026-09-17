Poncho y Aldo de Nigris envían mensaje críptico a Gala Montes tras encendida polémica en redes

Las redes sociales se han convertido en el escenario de una disputa pública que no parece tener tregua. Lo que comenzó como una expresión de preocupación se ha transformado en un intercambio de dardos envenenados, donde cada publicación es analizada al milímetro por una audiencia expectante.Poncho y Aldo de Nigris respondieron de manera conjunta a las recientes críticas de la actriz Gala Montes. A través de la plataforma X, Poncho compartió una fotografía en la que ambos aparecen formando un corazón con las manos, acompañada de la descripción: “Te lo mandamos con amor”. Aunque no mencionan a la actriz de manera textual, el timing de la publicación, justo después de que ella los atacara verbalmente, llevó al público a interpretarlo como una respuesta pasivo-agresiva y unificada.El origen de esta confrontación se remonta al regreso de Gala Montes al reality show 'La Casa de los Famosos México' 2026. Poncho de Nigris expresó públicamente su preocupación por la situación de la actriz, un comentario que ella recibió como una intromisión. En su réplica, Gala no solo arremetió contra el conductor, sino que también involucró a su sobrino Aldo, refiriéndose a él con el apodo despectivo de “Taraldo” y cuestionando su participación en el programa.La situación escaló cuando Poncho reveló haber recibido mensajes “muy agresivos” por parte de la actriz, asegurando que prefería no involucrarse en conflictos ajenos. Sin embargo, la aparición conjunta de ambos De Nigris en la reciente fotografía demuestra una estrategia coordinada para responder a las acusaciones. Mientras la polémica continúa en las plataformas digitales, la audiencia espera ver si este mensaje marca el fin del enfrentamiento o si la actriz preparará una nueva réplica.