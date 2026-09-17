Yeri Mua enfrenta multa millonaria por posar semidesnuda sobre la Bandera de México

El respeto a los símbolos patrios no es solo una cuestión de tradición, sino un mandato legal que puede tener consecuencias económicas y jurídicas significativas. Lo que para algunos es una expresión artística o una fotografía provocativa, para la legislación mexicana constituye una falta administrativa que amerita sanción.La creadora de contenido y cantante Yeri Mua podría enfrentar una multa que supera los 1.1 millones de pesos por posar semidesnuda sobre la Bandera de México. Las imágenes, compartidas el 16 de septiembre durante las festividades de Independencia, mostraron a la influencer veracruzana recostada sobre el lábaro patrio extendido en el piso, utilizando ropa interior plateada y cubriendo parcialmente su cuerpo con el símbolo nacional.La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales es clara: el artículo 13 prohíbe explícitamente que la bandera toque el suelo fuera de los protocolos oficiales y establece que debe mantenerse con dignidad en todo momento. La Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la facultad de imponer sanciones administrativas de hasta 10,000 veces el valor de la UMA, además de un arresto administrativo de hasta 36 horas. El artículo 56 Quintus incluso contempla multas adicionales por cada día que se mantenga la falta.Aunque las fotografías fueron eliminadas de las cuentas oficiales de Instagram y Facebook de Yeri Mua dos horas después de su publicación, la eliminación voluntaria no exime de responsabilidad jurídica. Los usuarios conservaron capturas de pantalla que continúan circulando en diversas plataformas, y las autoridades pueden iniciar un expediente de oficio o atender denuncias ciudadanas.Además de las sanciones administrativas, el Código Penal Federal contempla consecuencias penales. El artículo 191 establece penas de seis meses a cuatro años de prisión para quien ultraje la bandera de palabra o de obra, mientras que el artículo 192 señala castigos de tres días a un año de prisión por el uso indebido de los símbolos patrios.Este no es el primer caso de una figura del espectáculo que enfrenta sanciones por el manejo indebido del lábaro patrio. En 2008, Paulina Rubio recibió una multa de 53,000 pesos tras posar cubierta únicamente con la bandera para una revista. En 2014, la empresa promotora de un concierto de Miley Cyrus en Monterrey pagó una sanción de 16,838 pesos después de que la artista utilizara el símbolo patrio de manera indebida sobre el escenario.Hasta este 16 de septiembre, ni Yeri Mua ni la Secretaría de Gobernación han emitido comunicados públicos sobre el caso. La influencer no ha explicado las razones que la llevaron a publicar las imágenes ni ha comentado sobre la polémica generada. La Segob deberá determinar si inicia un procedimiento sancionador y si la conducta de la creadora de contenido encuadra en los supuestos legales que ameritan una multa o incluso una acción penal.