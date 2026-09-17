Yeri Mua enfrenta multa millonaria por posar semidesnuda sobre la Bandera de México

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La influencer compartió imágenes utilizando el lábaro patrio en el suelo durante las festividades patrias, lo que viola la legislación vigente. Las sanciones pueden superar el millón de pesos e incluso incluir arresto administrativo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/09/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 17/09/2026 08:51 AM.