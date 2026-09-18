Aleks Syntek desata polémica en el Grito de la Benito Juárez al confrontar al público y defender su

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El cantante protagonizó un tenso intercambio con los asistentes durante el concierto gratuito en la CDMX, negándose a cantar temas ajenos y criticando la hegemonía del reguetón. Tras la viralización del evento, Syntek respondió en redes y recordó su vasta trayectoria frente a los desafíos de la industria actual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/09/2026 09:48 AM.
En Espectáculos y editada el 18/09/2026 09:55 AM.