Detienen a Michelle Zepeda, presentadora de Televisa, tras accidente vial fatal en Guadalajara

Un trágico suceso en las calles de Guadalajara ha puesto bajo la lupa a una figura de los medios locales. La madrugada de este jueves, Michelle Zepeda, presentadora del clima de Televisa Guadalajara, fue detenida tras involucrarse en un accidente vial que cobró la vida de un joven motociclista.El incidente ocurrió cerca de las 5:00 horas en el cruce de las avenidas Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, en las inmediaciones de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. Según testigos, la colisión se originó cuando el vehículo de la presentadora omitió un alto, impactando contra la motocicleta Crossfox 220 que conducía Jostin Santamaría, de 19 años, quien falleció en el lugar.Tras el percance, surgieron versiones en redes sociales que señalan que Zepeda intentó darse a la fuga con ayuda de terceros. Hydeky Hernández, pareja de la víctima, hizo un llamado público a la justicia a través de Facebook, denunciando un posible caso de impunidad y exigiendo respuestas a las autoridades, ya que la presentadora no fue presentada de inmediato. Reportes extraoficiales indican que Zepeda resultó con lesiones y fue trasladada en ambulancia para su valoración médica antes de ser puesta a disposición del Ministerio Público.Horas después de que se hiciera pública su detención, los perfiles de Instagram y Facebook de la presentadora, quien colabora con la división de noticias N+ desde 2017, fueron eliminados. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha emitido un comunicado oficial detallando las circunstancias del hecho o la situación legal de la detenida.El lugar del siniestro tiene un sombrío antecedente: hace casi dos décadas, en ese mismo cruce, ocurrió otro accidente fatal que involucró a hijos de funcionarios y generó una fuerte indignación social por presuntas irregularidades en la investigación y la impunidad de los responsables. Este nuevo hecho reaviva la exigencia ciudadana de que la justicia se aplique con total transparencia, sin importar el estatus o la profesión de los involucrados.