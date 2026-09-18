Detienen a Michelle Zepeda, presentadora de Televisa, tras accidente vial fatal en Guadalajara

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La presentadora del clima fue detenida luego de que su vehículo colisionara con una motocicleta, provocando la muerte de un joven de 19 años. La pareja de la víctima denuncia presuntos intentos de fuga y exige justicia ante las autoridades.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/09/2026 09:29 AM.
En Espectáculos y editada el 18/09/2026 09:33 AM.