Hermano de Eliana Moreno despide a la periodista tras accidente de helicóptero y alerta sobre estafa

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El familiar de la reportera fallecida en un siniestro aéreo en California emitió un conmovedor mensaje y advirtió a la opinión pública sobre falsas campañas de donación. Las autoridades investigan las causas del desplome que también cobró la vida del piloto y de un transeúnte.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/09/2026 02:26 PM.
En Espectáculos y editada el 18/09/2026 02:32 PM.