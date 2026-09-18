Hermano de Eliana Moreno despide a la periodista tras accidente de helicóptero y alerta sobre estafa

El dolor por la pérdida de una vida dedicada al periodismo se mezcla con la necesidad de proteger a la familia en momentos de vulnerabilidad. Johan Moreno, hermano de la reportera Eliana Moreno, publicó un emotivo mensaje para despedir a la periodista de NBC4 y Telemundo 52, fallecida en un accidente de helicóptero en Los Ángeles, y lanzó una urgente advertencia contra posibles estafas digitales.A través de la plataforma X, Johan compartió una fotografía de su hermana trabajando desde el interior de la aeronave, acompañada de las palabras: "Descansa en paz, hermana. Te amaré hasta el fin de los tiempos". En el mismo mensaje, aclaró que ni la familia ni el prometido de Eliana están realizando colectas ni han autorizado campañas para solicitar apoyo económico, instando al público a tener extrema precaución ante cualquier página que utilice su nombre o imagen para recaudar fondos.El trágico suceso ocurrió el 15 de septiembre en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles. Eliana y el piloto George Marciniw realizaban una cobertura aérea sobre un accidente previo que involucró a un autobús del transporte público cuando la aeronave se desplomó entre edificios comerciales, provocando un incendio. En el siniestro también perdió la vida Edy Gutierrez Mejia, un hombre que se encontraba en tierra, mientras que otras dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales.La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos mantiene abierta una investigación para determinar las causas exactas del desplome. Mientras las autoridades trabajan en el expediente, la comunidad periodística ha expresado sus más sentidas condolencias, recordando a Moreno con el cariñoso apodo de "Eli in the Heli", un tributo a su incansable labor y valentía como fotoperiodista aérea.