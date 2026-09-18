Macario Martínez alcanza nominación a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2026

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El cantautor capitalino es reconocido por la Academia Latina de la Grabación tras años de desarrollo independiente. Su propuesta de "huapango folk rock" llega a la máxima gala musical, consolidando un proyecto que nació en la escena local con recursos limitados.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/09/2026 09:09 AM.
En Espectáculos y editada el 18/09/2026 09:12 AM.