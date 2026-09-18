Macario Martínez alcanza nominación a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2026

El camino de la música independiente en México suele estar pavimentado con esfuerzo, recursos limitados y una fe inquebrantable en el proyecto propio. Para Macario Martínez, ese recorrido acaba de alcanzar su punto más alto: una nominación a Mejor Nuevo Artista en la 27ª edición de los Latin Grammy.La Academia Latina de la Grabación anunció el 16 de septiembre la lista de candidatos, incluyendo al cantautor capitalino en una categoría de once competidores. La ceremonia se llevará a cabo el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Al conocer la noticia, Martínez expresó su gratitud en redes sociales con un mensaje que refleja su esencia: "Vas en bici por la ciudad, te nominan en los Latin Grammys, la vida es bella, muchas gracias".Nacido en la Ciudad de México en 2001, Martínez forjó su identidad sonora fusionando el son jarocho, el folk y el rock alternativo, un género que él mismo denomina "huapango folk rock". Sus inicios fueron modestos: grabó su primer sencillo, "Adiós" (2019), con un teléfono celular y un manos libres, mientras trabajaba en empleos de bajos ingresos y como fotógrafo de conciertos en el Estado de México para costear su primer micrófono y equipo básico.Esa perseverancia lo llevó a consolidar su propuesta con el EP "Cuando fuimos felices" y el álbum "Lagunas brillantes de la memoria" (2024), este último inspirado en la cinta Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Hoy, el artista que alguna vez no esperaba un éxito comercial se codea con la élite de la música latina, demostrando que la autenticidad y el trabajo constante pueden abrir las puertas de los escenarios más prestigiosos.