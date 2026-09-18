Los Tigres del Norte sueñan con Bellas Artes y preparan nuevos proyectos en México tras reunirse co

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Tras una exitosa gira de reconocimientos en Estados Unidos y un emotivo encuentro con la presidenta de México, los "Jefes de Jefes" adelantan su deseo de presentarse en el máximo recinto cultural del país. La agrupación estrena su tema "México sigue de pie" y promete sorpresas antes de que termine el año.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/09/2026 09:26 AM.
En Espectáculos y editada el 18/09/2026 09:29 AM.