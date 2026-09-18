Los Tigres del Norte sueñan con Bellas Artes y preparan nuevos proyectos en México tras reunirse co

Tras una semana cargada de reconocimientos en Estados Unidos y un emotivo encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, Los Tigres del Norte se preparan para abrir un nuevo capítulo de proyectos culturales en México. Los llamados "Jefes de Jefes" no ocultan su gran anhelo: conquistar el escenario del Palacio de Bellas Artes, mientras alistan sorpresas que prometen revelar antes de que termine el 2026.En un encuentro con la prensa en la capital del país, la agrupación sinaloense compartió los detalles de su reciente visita a Palacio Nacional. Hernán Hernández describió la reunión con la mandataria como un momento inolvidable: "Conocer a la presidenta de nuestro país es como un extra en nuestro corazón". Los músicos destacaron la calidez de Sheinbaum, quien salió de su oficina para recibirlos con un abrazo y les ofreció un recorrido por el histórico recinto. Durante la charla, la banda le planteó su intención de fortalecer los lazos de su música con instituciones mexicanas y replicar en el país las colaboraciones sinfónicas y culturales que han desarrollado con gran éxito en el extranjero.Luis Hernández confirmó que el Palacio de Bellas Artes es una meta prioritaria. "Claro, anhelamos Bellas Artes y puede ser que les tengamos una sorpresa pronto", adelantó, aunque prefirió mantener el hermetismo sobre las fechas y el formato del espectáculo. Este interés surge en un momento donde diversas orquestas y filarmónicas internacionales buscan colaborar con la banda, reconociendo el peso histórico y social de su repertorio, el cual ha sido comparado por figuras como el escritor Arturo Pérez-Reverte con la crónica social de México.Como parte de su mensaje patrio, el grupo estrenó "México sigue de pie", una canción que busca retratar la fortaleza, la hospitalidad y el arraigo de los mexicanos frente a la adversidad. Jorge Hernández explicó que el tema no tiene tintes políticos, sino que nace de la necesidad de mostrar al mundo una imagen auténtica del país desde la perspectiva de su gente.La estancia de Los Tigres del Norte en la Ciudad de México incluyó un multitudinario concierto gratuito por las fiestas patrias en la alcaldía Venustiano Carranza, donde cerraron la noche del 15 de septiembre con clásicos como "La jaula de oro", "La reina del sur" y "Pedro y Pablo". Con la mira puesta en el futuro, Hernán Hernández adelantó que antes de que termine el año, posiblemente entre octubre y noviembre, darán a conocer nuevos proyectos, incluyendo un documental. Por ahora, la agrupación continúa con su apretada agenda de conciertos por Estados Unidos y América Latina, con próximas paradas en California, Nevada, Florida y el estadio El Campín en Bogotá, Colombia.