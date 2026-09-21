Alejandra Guzmán se recupera en casa tras "zafarse" la cadera durante concierto en Veracruz

La 'Reina de Corazones', Alejandra Guzmán, se encuentra estable y en proceso de recuperación en su domicilio, según confirmó la propia artista a través de un video en sus redes sociales. El incidente ocurrió el pasado sábado 19 de septiembre durante su concierto en el World Trade Center de Veracruz, cuando la cantante sintió una extraña molestia en su cadera que le impidió moverse con normalidad sobre el escenario.Ante la situación, Guzmán interrumpió el espectáculo, se disculpó con el público presente y fue trasladada de emergencia a un hospital cercano para una evaluación médica inmediata. Los especialistas realizaron una revisión completa de las prótesis que la artista tiene desde hace algunos años, las cuales fueron colocadas debido al desgaste acumulado en sus articulaciones y a daños relacionados con los polímeros de los implantes anteriores.Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Tras confirmar mediante radiografías que ambas prótesis se encuentran en su lugar correcto, la cantante fue dada de alta el domingo 20 de septiembre. En su mensaje a los seguidores, la intérprete demostró que ya puede pararse y caminar, aunque permanece bajo condiciones médicas de reposo y cuidado en su casa.Con el ánimo arriba, Alejandra Guzmán expresó su deseo de retomar muy pronto su gira "Los que nos quedamos". No obstante, también reveló un episodio preocupante durante su estancia en el hospital: aseguró que una persona intentó manipular su cadera sin el conocimiento o la capacitación necesaria, acción que ella logró evitar a tiempo. Aunque no reveló la identidad del individuo, la cantante adelantó que ya interpuso una demanda en su contra por presunta difamación, priorizando ahora su descanso y su recuperación total para volver a los escenarios.