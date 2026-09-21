Alejandra Guzmán se recupera en casa tras "zafarse" la cadera durante concierto en Veracruz

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La cantante sufrió una complicación con sus prótesis de cadera el 19 de septiembre en el World Trade Center de Veracruz, lo que obligó a interrumpir el show. Tras ser dada de alta el 20 de septiembre, se encuentra estable en su hogar y planea retomar su gira, además de revelar que demandará a quien intentó manipular su lesión en el hospital.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 10:10 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 10:14 AM.