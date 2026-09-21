Aleks Syntek se declara "loco" y "desequilibrado mental" en una transmisión en vivo tras la polémica

En un giro inesperado tras la polémica desatada durante el Grito de Independencia en la Alcaldía Benito Juárez, el cantante Aleks Syntek realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales en la que se declaró a sí mismo "desequilibrado mental" y "loco". El compositor, de 56 años, aclaró que grabó el video sin la intervención de su equipo de trabajo, asegurando que con esta acción buscaría ganar los titulares de los periódicos. "Es un juego, niños, es un juego. Si alguien realmente se preocupara por Aleks Syntek, me hubiera llamado", declaró el músico originario de Yucatán.Durante la emisión, Syntek abordó directamente los cuestionamientos recibidos por su confrontación con el público durante las fiestas patrias. El intérprete pidió disculpas a las autoridades locales, reconociendo su error: "Ya le pedí disculpas al alcalde Luis, de la Benito Juárez, porque pues la cagué". A pesar de esto, atribuyó su talento y sus acciones en el escenario a un origen espiritual, mencionando a "Mi Señor, mi Creador, el jefe, Jesucristo", aunque aclaró enfáticamente que no tiene intención de hacer proselitismo religioso ni político.El cantante aprovechó la plataforma para lanzar una dura crítica a la industria musical contemporánea, a la que acusó de sofocar la creatividad artística. Rechazó las presiones comerciales que exigen a los artistas grabar contenido "trendy", acumular seguidores o garantizar números de streaming para ser contratados. Para defender su postura, citó a figuras legendarias como Sting, Peter Gabriel, Jimi Hendrix, Frida Kahlo y Miguel Hidalgo, argumentando que ninguno de ellos necesitó métricas digitales para consolidar su legado. Además, reafirmó su negativa a incursionar en géneros como el reguetón o los corridos, sentenciando: "Yo voy a seguir haciendo Aleks Syntek music".Hacia el final de la transmisión, Syntek asumió con ironía los calificativos emitidos en su contra, comparando su estado con el de Dalí, Picasso, Copérnico, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez. En una enumeración ecléctica, también cuestionó relatos históricos y mencionó a figuras públicas como Hugo Sánchez, Zague, Paola Rojas, Javier "Chicharito" Hernández y el Chavo del Ocho, calificándolos a todos de "locos". Cerró la transmisión bromeando con el lanzamiento de un nuevo sencillo remix titulado "México está loco". Hasta el momento, ni el mánager ni los familiares del cantautor se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones vertidas durante esta inusual transmisión en vivo.