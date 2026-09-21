Aleks Syntek se declara "loco" y "desequilibrado mental" en una transmisión en vivo tras la polémica

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El cantante realizó una transmisión sin la intervención de su equipo, donde se autocalificó de "loco", pidió disculpas al alcalde de la Benito Juárez por su actuación en el Grito y criticó duramente las exigencias de la industria musical actual basadas en seguidores y reproducciones digitales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 06:22 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 06:28 AM.