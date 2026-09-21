Atacan a balazos la casa del merenguero Julián Oro Duro en República Dominicana; su esposa fallece

El mundo de la música latina está de luto tras un trágico suceso ocurrido en República Dominicana. El merenguero Julián Oro Duro, cuyo nombre real es Gilberto Julián Sarante Perdomo, fue atacado al interior de su residencia en Santo Domingo Este, evento que terminó con la vida de su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y dejó al artista con heridas de gravedad.Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 20 de septiembre. Según versiones difundidas por medios locales como Univisión y el periodista Roberto Sánchez, dos sujetos llegaron a la vivienda a bordo de motocicletas e ingresaron al inmueble. En ese momento, el cantante no se encontraba en el lugar debido a compromisos laborales fuera de la ciudad. Los agresores habrían sometido y golpeado brutalmente a Zeneida hasta provocarle la muerte, permaneciendo posteriormente dentro de la casa a la espera del regreso del músico.Al llegar a su domicilio, Julián Oro Duro se encontró con los atacantes. De acuerdo con testimonios recogidos por personas cercanas, el intérprete intentó negociar ofreciendo dinero y objetos de valor a cambio de su vida, pero fue agredido. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital General de la Plaza de la Salud, donde permanece internado bajo vigilancia médica. Un informe hospitalario filtrado indica que el cantante presenta múltiples fracturas craneofaciales izquierdas y una hemorragia subaracnoidea frontal izquierda, lesiones que mantienen su estado delicado mientras sus familiares esperan su evolución.Las autoridades ya investigan el móvil del crimen, aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente si se trató de un asalto fallido o un atentado dirigido. La comunidad artística y los seguidores del merengue han expresado su consternación ante este hecho de violencia que arrebata la vida de Zeneida Socorro y pone en riesgo la de uno de los exponentes más queridos del género.Julián Oro Duro es una figura destacada en la música dominicana. Durante los años 80 y 90 lideró la agrupación Oro Duro, antes de iniciar su carrera como solista alrededor del año 2000. Además de su faceta interpretativa, es reconocido compositor; en 2005 recibió una nominación a los Premios Casandra como Compositor del Año por el tema “Palabritas”, interpretado por El Jeffrey. Ahora, el artista enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional.