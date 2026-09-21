Atacan a balazos la casa del merenguero Julián Oro Duro en República Dominicana; su esposa fallece

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El reconocido cantante dominicano fue víctima de un violento asalto en su vivienda que cobró la vida de su esposa y lo dejó con heridas graves. Las autoridades investigan si se trató de un robo o un atentado dirigido, mientras el artista se recupera en un hospital de la capital.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 03:44 PM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 03:46 PM.