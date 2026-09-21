Los Bukis anticipan regreso a México en diciembre 2026 con "el gran cierre de un ciclo"

La espera de los seguidores mexicanos de Los Bukis está a punto de terminar. Marco Antonio Solís, 'El Buki', desató la emoción de los fans al publicar una serie de videos en su cuenta oficial de X que anticipan el regreso de la legendaria agrupación a México en diciembre de 2026, aunque mantienen en secreto varios detalles del esperado anuncio.En su primera publicación, Solís compartió un video en el que aparecen seguidores preguntando insistentemente "¿Y México?", mientras se intercalan escenas de conciertos multitudinarios y el Estadio GNP Seguros completamente lleno durante presentaciones anteriores. Las imágenes muestran a fans vestidos con prendas de Los Bukis, evidenciando la pasión que la agrupación sigue despertando décadas después de su formación.Horas más tarde, 'El Buki' elevó aún más las expectativas con una segunda publicación acompañada únicamente por la palabra "Próximamente" y emojis relacionados con México, conciertos y venta de boletos. Sin embargo, fue el contenido del video lo que generó mayor conmoción: hacia el final aparece el texto "el gran cierre de un ciclo", seguido de las palabras "México" y "diciembre 2026", junto al logotipo oficial de la agrupación.A pesar de que los videos apuntan directamente a una presentación en territorio mexicano, hasta el momento no se ha confirmado la fecha exacta, la ciudad sede ni el recinto elegido para el espectáculo. La magnitud del anuncio y las imágenes del estadio han despertado especulaciones sobre una posible presentación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, aunque ni la agrupación, ni Ocesa, ni Ticketmaster han emitido confirmación oficial al respecto.La frase "el gran cierre de un ciclo" ha generado interrogantes sobre si este espectáculo marcará una nueva despedida de Los Bukis. La agrupación volvió a los escenarios en 2021 después de permanecer separada durante 25 años, embarcándose en una exitosa gira de reencuentro que incluyó una residencia en Las Vegas. Durante febrero de 2026, realizaron una serie de conciertos en el SoFi Stadium de Los Ángeles que fueron promocionados como el cierre de su recorrido por Estados Unidos, por lo que ahora México podría ser el escenario elegido para concluir definitivamente esta etapa.Fundada en Michoacán durante la década de 1970, Los Bukis alcanzaron popularidad internacional con temas inolvidables como "Tu cárcel", "Falso amor", "Mi fantasía", "Quiéreme", "Cómo fui a enamorarme de ti" y "A donde vayas", consolidándose como una de las agrupaciones más emblemáticas de la música regional mexicana. Con este anuncio, Marco Antonio Solís prepara lo que podría ser el adiós definitivo a los escenarios mexicanos, cerrando un capítulo histórico en la música de nuestro país.