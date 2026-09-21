Los Bukis anticipan regreso a México en diciembre 2026 con "el gran cierre de un ciclo"

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Marco Antonio Solís publicó videos en redes sociales que confirman la llegada de Los Bukis a México en diciembre de 2026, tras años de espera de sus seguidores. La frase "el gran cierre de un ciclo" genera especulaciones sobre si será una despedida definitiva, aunque aún no se confirman fecha exacta, ciudad ni recinto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 10:47 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 10:50 AM.