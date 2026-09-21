Carlos Rivera anuncia pausa en su carrera por lesión en las cuerdas vocales y pospone conciertos

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El cantante mexicano informó que deberá guardar reposo por al menos un mes por recomendación médica debido a una lesión en sus cuerdas vocales. Como medida preventiva, pospuso sus presentaciones en Colombia, El Salvador y Guatemala, aunque mantiene un pronóstico favorable y la continuidad del resto de su gira.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 11:08 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 11:12 AM.