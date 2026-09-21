Carlos Rivera anuncia pausa en su carrera por lesión en las cuerdas vocales y pospone conciertos

El famoso cantante mexicano Carlos Rivera sorprendió a sus seguidores al anunciar una pausa temporal en su carrera debido a problemas de salud. A través de sus redes sociales, el intérprete reveló que padece una lesión en sus cuerdas vocales, un problema que intentó sobrellevar durante las últimas semanas sin éxito, lo que lo obligó a priorizar su bienestar.De acuerdo con el comunicado, su médico le recomendó guardar reposo absoluto durante al menos un mes para evitar que la condición evolucione y permitir una recuperación adecuada. Aunque Rivera no profundizó en detalles médicos específicos, dejó entrever que el pronóstico es favorable siempre y cuando siga al pie de la letra las indicaciones de descanso.Como consecuencia directa de esta medida preventiva, el artista pospuso hasta nuevo aviso los conciertos que tenía programados en Colombia, El Salvador y Guatemala. Hasta el momento, no se han compartido las nuevas fechas para estos eventos, aunque es probable que el equipo del cantante anuncie los detalles en los próximos días a través de sus canales oficiales.Pese al contratiempo, Carlos Rivera ofreció un mensaje de esperanza a sus fans, mencionando una fecha tentativa para su regreso a los escenarios, aunque con la cautela de no asegurar nada hasta evaluar cómo progresa su salud tras el mes de reposo. El intérprete de "Que lo nuestro se quede nuestro" confirmó que, por ahora, el resto de las fechas de su exitoso "¡Viva México! Tour" siguen en pie, demostrando su compromiso con el proyecto una vez que haya superado este obstáculo de salud.