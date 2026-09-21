Chad Gilbert, guitarrista y fundador de New Found Glory, fallece a los 45 años

El mundo del pop punk está de luto. Chad Gilbert, guitarrista, compositor y uno de los fundadores de la legendaria banda New Found Glory, falleció a los 45 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Lisa Cimorelli, y sus compañeros a través de un emotivo comunicado en las redes sociales del grupo, informando que el músico murió mientras dormía durante la mañana del domingo 20 de septiembre, acompañado por su esposa y su madre, tal como él lo deseaba.Gilbert llevaba varios años enfrentando un tipo poco común de cáncer. En 2021 reveló que había sido diagnosticado con feocromocitoma, un tumor raro en las glándulas suprarrenales. Aunque fue operado inicialmente, la enfermedad regresó y se extendió a otras partes de su cuerpo, incluyendo la columna vertebral, los pulmones y el estómago. En febrero de 2026 colapsó en su casa y fue sometido a una cirugía de emergencia para retirar tumores en su cerebro, momento en el que su diagnóstico se actualizó a carcinoma adrenocortical en etapa cuatro.A pesar de su delicado estado de salud, Gilbert demostró una perseverancia inquebrantable. El 8 de junio de 2026, volvió a presentarse con New Found Glory en Nashville. Desde una silla motorizada, tocó clásicos como Hit or Miss y My Friends Over You frente al público, describiendo ese momento como especialmente importante por poder tocar delante de su hija, algo que creía que no volvería a hacer.Junto a Jordan Pundik, Ian Grushka y Cyrus Bolooki, Gilbert ayudó a consolidar el sonido que convirtió a New Found Glory en uno de los principales referentes del pop punk de finales de los noventa y principios de los 2000. Su discografía con el grupo incluye producciones emblemáticas como Nothing Gold Can Stay, Sticks and Stones, Catalyst y Resurrection, con éxitos que marcaron a toda una generación. Además de su labor en la banda, fue vocalista en Shai Hulud y desarrolló una destacada carrera como productor musical para agrupaciones como A Day to Remember y H2O.New Found Glory destacó en su comunicado que la manera de tocar la guitarra de Gilbert, sus composiciones, su sentido del humor y su perseverancia ayudaron a definir la identidad de la banda durante casi tres décadas. Meses antes de su partida, el guitarrista aseguró que había cumplido sus principales sueños: dedicarse a la música, formar una familia y convertirse en padre. Su última etapa estuvo marcada por mensajes de profundo agradecimiento hacia su familia, sus seguidores y el personal médico que lo acompañó en cada paso de su tratamiento.