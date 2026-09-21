Chad Gilbert, guitarrista y fundador de New Found Glory, fallece a los 45 años

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El músico, compositor y cofundador de la icónica banda de pop punk murió el domingo 20 de septiembre a los 45 años. Su familia y compañeros confirmaron su deceso tras una larga y valiente batalla contra un cáncer poco común, recordando su inmenso legado musical y su dedicación hasta el final.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 10:07 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 10:10 AM.