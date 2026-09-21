Emma Coronel lanza casting para "Mis Rancheritos", su nuevo proyecto de streaming tras bloqueo en Ti

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La exreina de belleza busca integrar a dos o tres personalidades para su proyecto de transmisiones en vivo, semanas después de que TikTok suspendiera sus cuentas sin explicación. El casting surge en medio de cuestionamientos sobre el origen de los recursos en sus transmisiones y su incursión en plataformas digitales como estrategia contra la depresión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 08:43 AM.