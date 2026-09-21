Erasmo Catarino casi se ahoga en Cancún; Toñita y Raúl Sandoval lo rescatan del mar

Un momento de esparcimiento se convirtió en una situación de alto riesgo para Erasmo Catarino. El cantante, ganador de la cuarta generación de "La Academia" en 2005, estuvo a punto de ahogarse durante unas vacaciones en Cancún, Quintana Roo, cuando sus excompañeros del reality, Toñita y Raúl Sandoval, tuvieron que rescatarlo del agua.De acuerdo con diversas versiones, el cantante se encontraba disfrutando de unos días de descanso en el Caribe mexicano junto a sus excompañeros, tras haberse presentado juntos en Isla Mujeres con motivo del 216 Aniversario de la Independencia de México. Fue durante este viaje cuando ocurrió el incidente que pudo haber terminado en tragedia.El reportero de espectáculos Ernesto Buitrón compartió en redes sociales una serie de fotografías que capturan el momento exacto en que Toñita y Raúl Sandoval auxilian a Erasmo Catarino para sacarlo del agua. El periodista describió la escena y explicó que el cantante ingresó al mar sin saber nadar, lo que derivó en momentos de tensión hasta que sus excompañeros intervinieron oportunamente. "Erasmo Catarino no sabe nadar y sí estuvo en riesgo de ahogarse en Cancún. Toñita lo tuvo que sacar con ayuda de Raúl Sandoval", escribió Buitrón en su publicación.En las imágenes difundidas se observa a los dos cantantes sosteniendo a su colega mientras lo ayudan a salir del agua, evidenciando la gravedad de la situación. Según TVNotas, Erasmo Catarino está fuera de peligro gracias a la rápida intervención de Toñita y Raúl Sandoval. El propio cantante compartió las imágenes difundidas por el periodista en sus redes sociales, aunque hasta el momento no ha ofrecido declaraciones propias sobre lo ocurrido ni detalles adicionales sobre su estado de salud.Erasmo Catarino González Delgado, nacido el 25 de noviembre de 1977 en Xalpatláhuac, Guerrero, es un cantante, músico y licenciado en Educación Primaria de origen náhuatl. Antes de saltar a la fama, trabajaba como maestro de segundo grado en una escuela primaria para niños náhuatl en su comunidad natal. Se hizo conocido en 2005 al ganar la cuarta generación de "La Academia" de TV Azteca, tras superar a Yuridia y Cynthia Rodríguez en la final, obteniendo un premio de 3,500,000 pesos y una camioneta.Conocido cariñosamente como "el Conde de Xalpatláhuac", Catarino cuenta con 12 álbumes desde su debut en 2005 hasta "Grandes Éxitos" (2022), y prefiere el género de las rancheras, citando a Joan Sebastián y Vicente Fernández entre sus influencias. En 2024 fue presentado como senador suplente de Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México, y tomó protesta brevemente entre el 25 y el 29 de junio de 2025, periodo en el que emitió su primer voto durante la discusión de una reforma en materia ferroviaria.Con el dinero que ganó en el reality, abrió un hotel en Tequesquitengo, Morelos. En entrevistas ha señalado que la música le permitió mantener económicamente estable a su familia, aunque también ha hablado de episodios de discriminación que enfrentó en el medio artístico. Este incidente en Cancún sirve como recordatorio de la importancia de tomar precauciones al ingresar al mar, especialmente para quienes no saben nadar.