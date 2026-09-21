Erasmo Catarino casi se ahoga en Cancún; Toñita y Raúl Sandoval lo rescatan del mar

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El ganador de la cuarta generación del reality musical estuvo en riesgo de ahogamiento durante unas vacaciones con sus excompañeros en el Caribe mexicano. El cantante, quien no sabe nadar, fue auxiliado por sus colegas tras ingresar al mar sin las precauciones necesarias.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 06:28 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 06:31 AM.