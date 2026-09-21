Ernesto Laguardia confiesa que se puso nervioso y provocó los celos de su novia al conocer a Shakira

Ernesto Laguardia, una figura legendaria de la televisión mexicana gracias a su extensa trayectoria en la conducción y la actuación —que incluye proyectos icónicos como El Chavo del 8—, ha demostrado que incluso las estrellas más consolidadas pueden perder la compostura. En una reciente entrevista, el actor reveló que la cantante colombiana Shakira logró ponerlo tan nervioso que no podía articular palabra, una experiencia que además desató los celos de su novia en ese momento.Laguardia contó que, hace varios años, un amigo lo contactó de manera repentina para informarle que Shakira se encontraba en las instalaciones de Univisión y que existía la posibilidad de que él le realizara una entrevista. Sin pensarlo dos veces, el conductor aceptó de inmediato y se dirigió al lugar para lo que sería su quinto encuentro con la barranquillera. Sin embargo, los nervios lo traicionaron por completo, por lo que decidieron que era mejor reprogramar la cita para otro momento.En el segundo encuentro, Laguardia asistió ya no como periodista, sino como un fanático. Reveló que la cantante se colocó a su lado para calentar y realizar estiramientos. El impacto de su presencia y belleza fue tal que el actor no podía dejar de mirarla. La situación no pasó desapercibida para su novia, quien lo acompañaba y, al notar cómo se le "iban los ojos" con la estrella pop, terminó poniéndose celosa con toda la razón del mundo.Actualmente, Ernesto Laguardia se encuentra participando en la edición 2026 de La casa de los famosos México, donde se ha consolidado como uno de los habitantes más queridos por el público. Su carisma y las anécdotas que ha compartido frente a las cámaras han capturado la atención de los espectadores, desde el día que tuvo la fortuna de actuar junto a Roberto Gómez Bolaños, hasta el momento en que el célebre director de cine David Lynch lo invitó a formar parte de la película Dune.A pesar de mantenerse a salvo y dar poco de qué hablar en las dinámicas diarias, Laguardia estuvo en el centro de la atención la semana pasada al enfrentar una nominación junto a Mariana, Karina Torres, Memo Shutz, Cynthia Klitbo y Ese Pérez. Aunque corrió peligro de abandonar la competencia, finalmente fue Cynthia Klitbo quien dejó la casa. Dentro de las paredes del reality, el conductor también tuvo que lidiar con momentos de tensión, como cuando Aldo Rendón minimizó su trayectoria, lo que provocó que Anette Cuburu saliera en su defensa, reafirmando el respeto que se ha ganado a lo largo de décadas en la industria del entretenimiento.