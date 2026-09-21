Ernesto Laguardia confiesa que se puso nervioso y provocó los celos de su novia al conocer a Shakira

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El reconocido actor y conductor reveló una anécdota sobre su encuentro con la cantante colombiana, admitiendo que su belleza lo dejó sin palabras y causó los celos de su pareja en ese entonces. Actualmente, Laguardia se ha convertido en uno de los participantes más queridos de 'La casa de los famosos México', destacando por sus historias legendarias y su resiliencia ante las nominaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 12:31 PM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 12:38 PM.