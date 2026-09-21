Fallece Presley Gerber, modelo e hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

...

El hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber falleció en un centro de rehabilitación en Los Ángeles. La causa de la muerte se encuentra pendiente de la autopsia, mientras su familia solicita privacidad en este difícil momento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 06:17 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 06:22 AM.