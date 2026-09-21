Fallece Presley Gerber, modelo e hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

La industria de la moda y el mundo del entretenimiento están de luto. Presley Walker Gerber, modelo, fotógrafo e hijo mayor de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años, según confirmaron los registros del médico forense del condado de Los Ángeles. El deceso ocurrió este domingo 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación.Nacido el 2 de julio de 1999 en Beverly Hills, California, Presley creció inmerso en el entorno de la moda, siguiendo eventualmente los pasos de su madre y de su hermana menor, la también modelo y actriz Kaia Gerber. Sin embargo, logró forjar su propia identidad profesional. Debutó en las pasarelas en 2016 para la colección Resort de Moschino en Los Ángeles y posteriormente participó en desfiles de Dolce & Gabbana y campañas para firmas como Calvin Klein, trabajando junto a fotógrafos de la talla de Mario Testino y Bruce Weber. Además del modelaje, Presley cultivó un profundo interés por la fotografía, compartiendo su visión artística a través de sus redes sociales.Más allá de su carrera, Presley se distinguió por su valentía al hablar públicamente sobre sus luchas con la salud mental. En diversas ocasiones, compartió sus experiencias con la depresión y los ataques de pánico, así como parte de su proceso de recuperación, con el firme propósito de que otras personas que enfrentaran situaciones similares no se sintieran solas. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa oficial de su muerte, y el informe de la autopsia sigue pendiente. Un representante de la familia Crawford-Gerber emitió un breve comunicado solicitando privacidad para Cindy, Rande y Kaia durante este momento "difícil y doloroso". Si bien Presley había sido abierto sobre sus desafíos de salud mental, las autoridades han enfatizado que, hasta concluir las investigaciones correspondientes, no es posible establecer una relación oficial entre estas circunstancias y su fallecimiento. Con su partida, se apaga la luz de un joven que, más allá del legado de su apellido, buscó dejar su propia huella a través del arte, la moda y la empatía.