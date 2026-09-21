Familia y amigos rinden emotivo homenaje a Hayden Panettiere en Malibú

Un mes después de su trágico fallecimiento, la industria del entretenimiento y los seres queridos de Hayden Panettiere se reunieron este sábado 19 de septiembre en Malibú, California, para rendir un último homenaje a la actriz, quien murió el pasado 16 de agosto a los 36 años.La ceremonia, celebrada con profunda solemnidad, contó con la presencia de destacadas figuras como Connie Britton, Ruby Rose, Charles Esten, Evan Ross y Paris Hilton. Según reportes de TMZ, el padre de la actriz, Alan “Skip” Panettiere, asistió al servicio, mientras que su madre, Lesley Vogel, no fue invitada. Tampoco recibieron convocatoria su expareja intermitente, Brian Hickerson, ni el hermano de este, Zach Hickerson, marcando una clara distancia familiar en momentos de duelo.Durante el homenaje, se soltaron palomas en el exterior de la iglesia como símbolo de paz. Connie Britton y Charles Esten, quienes compartieron créditos con Panettiere en la exitosa serie Nashville (donde ella interpretó a Juliette Barnes), ofrecieron conmovedores discursos en su honor. Esten también interpretó una de las canciones que Panettiere grabó para la serie, cerrando el acto con un tributo artístico a su talento.La muerte de la actriz fue anunciada inicialmente por su padre, quien emitió un comunicado destacando la alegría y el cariño que Hayden aportó a su entorno y a sus seguidores. Este nuevo duelo se suma al dolor que la familia ya arrastraba desde 2023, cuando falleció su hermano menor, Jansen Panettiere, a los 28 años, por complicaciones cardíacas no diagnosticadas. En una entrevista de 2024, Hayden había confesado el profundo impacto de esa pérdida: “Era mi único hermano y era mi trabajo protegerlo. Cuando lo perdí, sentí que había perdido la mitad de mi alma”.Panettiere deja atrás a su hija Kaya, de 11 años, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, quien publicó un mensaje de duelo recordando la importancia de la actriz en su vida y como madre.En cuanto a las circunstancias de su muerte, la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, confirmó que Panettiere fue encontrada en paro cardíaco en una residencia. La autopsia inicial no reveló signos de traumatismo que contribuyeran al fallecimiento. Un informe policial indicó que Brian Hickerson y su hermano se encontraban con la actriz en el momento de su muerte. El abogado de Hickerson pidió cautela para evitar conclusiones precipitadas.Hasta el 16 de septiembre, un representante de la actriz confirmó que las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar las causas exactas del deceso, prometiendo que las respuestas llegarán conforme avance el proceso legal. Mientras tanto, el homenaje en Malibú sirvió para celebrar la vida y el legado de una actriz que dejó una huella imborrable en la televisión y el cine.