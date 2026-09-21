Familia y amigos rinden emotivo homenaje a Hayden Panettiere en Malibú

...

Un mes después del trágico fallecimiento de la actriz a los 36 años, sus seres queridos se reunieron en California para despedirla. Mientras la investigación forense en Carolina del Sur continúa, el homenaje destacó por los conmovedores discursos de sus excompañeros de Nashville y la notable ausencia de su madre y su expareja.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 09:01 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 09:05 AM.