El conductor y creador de contenido Fer Sagreeb decidió compartir una faceta íntima de su vida con el público al presentar oficialmente a su novio, Francisco Rivas, durante una reciente entrevista con el youtuber Edén Dorantes. Lejos de las cámaras de los matutinos, Sagreeb se mostró relajado y genuinamente enamorado, utilizando la coloquial expresión de que su pareja lo tiene "cacheteando las banquetas" para describir el entusiasmo y la felicidad que le provoca su noviazgo.Sagreeb, originario de Guerrero, ha construido una sólida carrera en la televisión y las redes sociales enfocada en el bienestar y la superación personal. Conocido por su inspirador proceso de transformación física, tras haber llegado a pesar 145 kilos en su adolescencia, el conductor ha utilizado su plataforma para promover hábitos saludables. Su trayectoria incluye colaboraciones en el programa Hoy de Televisa, donde lidera secciones de estilo de vida, así como participaciones en formatos de competencia como Reto 4 Elementos, Guerreros 2021 y Hotel VIP.Por su parte, Francisco Rivas representa un perfil profesional diametralmente opuesto al mundo del espectáculo. Nacido en Mexicali, Baja California, en 1973, Rivas es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Con una sólida formación académica que incluye licenciaturas en Economía y Comercio por la Università degli Studi di Perugia y en Psicología por la UABC, además de un doctorado en Estudios del Desarrollo Global por la UABC y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Rivas es una voz autorizada en el análisis de la incidencia delictiva y las políticas públicas en México.Desde su organización, Rivas ha sido crítico de la militarización de las tareas de seguridad, abogando firmemente por el fortalecimiento de las instituciones civiles, la prevención del delito y la participación activa de la sociedad civil. Su trabajo como consultor en seguridad para diversas instituciones lo ha posicionado como un analista serio y comprometido con la legalidad en el país.La aparición pública de la pareja en la entrevista de Dorantes resalta la armonía que han logrado construir a pesar de desarrollar sus carreras en ámbitos tan distintos. Mientras Sagreeb continúa inspirando a su audiencia a través del fitness y el entretenimiento, Rivas mantiene su enfoque en la búsqueda de una justicia más sólida para México. Entre risas y confesiones de afecto, Sagreeb dejó claro que, más allá de las diferencias profesionales, su relación se basa en un apoyo mutuo que lo tiene, en sus propias palabras, en la nube.