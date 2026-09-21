Fer Sagreeb presenta a su novio Francisco Rivas y confiesa que lo trae "cacheteando las banquetas"

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El conductor y creador de contenido fitness abrió su corazón en una entrevista con el youtuber Edén Dorantes para presentar a su pareja, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad. La relación une dos mundos aparentemente distantes: el entretenimiento y el análisis de políticas públicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 09:10 AM.