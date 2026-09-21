Ke Huy Quan revela en sus memorias el inesperado cheque de 100,000 dólares por Indiana Jones

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En su nuevo libro de memorias, Never Say Die, el actor ganador del Oscar relata cómo un inesperado cheque de regalías de Lucasfilm cambió la vida de su familia cuando tenía 12 años. Además, revela detalles conmovedores sobre la generosidad de Steven Spielberg y el papel casi paternal que jugó Harrison Ford en el set de la icónica película de 1984.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 10:33 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 10:35 AM.