Ke Huy Quan revela en sus memorias el inesperado cheque de 100,000 dólares por Indiana Jones

El actor Ke Huy Quan, reconocido mundialmente por su triunfo en Todo, en todas partes, al mismo tiempo, ha abierto las puertas de su pasado en su nuevo libro de memorias, Never Say Die, que llegó a las librerías este martes. En él, el intérprete comparte anécdotas inéditas sobre su debut cinematográfico a los 12 años como Short Round en Indiana Jones y el Templo de la Perdición (1984), incluyendo un gesto de generosidad que marcó un antes y un después en la vida de su familia.Quan relata que, por su corta edad, desconocía que además de su pago base recibiría regalías por el filme. Una tarde, encontró a sus padres en la cocina sosteniendo un sobre de Lucasfilm con un cheque por casi 100,000 dólares. "Era una cantidad que no tenía ningún sentido para mí", escribió el actor, explicando que no entendía cómo podía aparecer más dinero tras haber sido ya compensado por su trabajo. Describió esta cláusula como "un gesto silencioso de Steven Spielberg y George Lucas", destacando que en esa época era inaudito que un actor infantil, y mucho menos en su primera película, recibiera una parte de las ganancias de un éxito de taquilla tan masivo.Más allá de lo económico, las memorias sacan a la luz la dinámica humana en el set de rodaje. Quan revela un detalle que desconocía en aquel entonces: Spielberg solía enviarlo a buscar a Harrison Ford cada vez que el actor principal atravesaba un mal momento o estaba de mal humor. "Yo no tenía idea de que eso ocurría. Solo sabía que cada vez que me acercaba, Harrison se suavizaba un poco", recordó Quan, quien describió su relación con el entonces actor de 40 años como algo natural, similar a "seguir a un hermano mayor".Fuera de cámara, la bondad de Ford dejó una huella imborrable en el joven Quan. El veterano actor se tomó el tiempo de enseñarle a nadar en la piscina del hotel al notar que el niño le temía al agua, haciéndolo con paciencia y sin presiones. En otro episodio, durante una complicada escena de acrobacias que hizo llorar a Quan, Ford se agachó a su altura para consolarlo, diciéndole que está bien tener miedo porque "es parte de la vida".Para Quan, estos gestos tuvieron un peso emocional enorme, llenando el vacío dejado por su propio padre, quien sufrió un derrame cerebral debilitante que limitó su presencia en momentos clave de su carrera. "Cuando lo necesitaba, él no estaba del todo presente. Entonces, ¿a quién recurrí? Recurrí a Spielberg, recurrí a Ford", confesó.Años después, tras agradecer públicamente a Spielberg en los Globos de Oro de 2023 por darle esa oportunidad que cambió su vida, Quan confirma que el vínculo con Harrison Ford sigue tan vigente como entonces. El actor celebró recientemente un reencuentro con Ford, difundido en redes sociales, demostrando que la conexión forjada en el set de Indiana Jones ha resistido la prueba del tiempo.