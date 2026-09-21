La lucha privada de Ernesto Laguardia: a años de revelar el delicado estado de salud de su hijo Sant

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El reconocido actor y conductor abrió su corazón en 2019 para hablar sobre las complicaciones de salud que enfrentó su hijo al nacer. Años después, la familia sigue manteniendo su vida privada lejos de los reflectores mientras apoyan el desarrollo del menor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 06:34 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 06:40 AM.