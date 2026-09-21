La lucha privada de Ernesto Laguardia: a años de revelar el delicado estado de salud de su hijo Sant

Ernesto Laguardia, uno de los rostros más queridos y reconocidos de la televisión mexicana en las últimas cuatro décadas, siempre se ha caracterizado por blindar su vida privada y mantener a su familia alejada del escrutinio público. Sin embargo, en 2019, el actor y conductor abrió su corazón en una emotiva entrevista para el programa Sale el Sol, donde reveló los difíciles momentos que vivió tras el nacimiento de su hijo Santiago y los retos de salud que enfrentaron como familia.De acuerdo con lo compartido por el artista, Santiago nació en 2009 de manera prematura debido a complicaciones en el embarazo de su esposa, Patricia Rodríguez, las cuales supuestamente se derivaron de su primera gestación. El primer y más alarmante diagnóstico que recibió el pequeño fue una hemorragia cerebral. Ante la gravedad e incertidumbre de la situación, Laguardia y su esposa tomaron la decisión de buscar segundas opiniones médicas fuera de México, una determinación que resultó crucial para que el menor lograra un desarrollo favorable a lo largo de los años.Aunque en aquel entonces el actor no compartió un diagnóstico clínico definitivo y certero, confesó la angustia del proceso y aprovechó la plataforma para hacer un conmovedor llamado a las autoridades sanitarias del país. Laguardia lamentó la desigualdad en el acceso a la salud, destacando que muchas familias de bajos recursos no cuentan con la posibilidad de costear tratamientos o buscar diagnósticos especializados en el extranjero, una realidad que lo sensibilizó profundamente.Han pasado varios años desde aquella reveladora entrevista y, fiel a su estilo, Laguardia no ha vuelto a exponer detalles médicos sobre el estado de salud actual de Santiago, respetando siempre su privacidad y su derecho a una vida tranquila. En el ámbito personal, el histrión contrajo matrimonio en mayo de 2007 con Patricia Rodríguez, una reconocida diseñadora y empresaria del ramo textil aproximadamente 27 años menor que él. Fruto de su relación, la pareja ha tenido tres hijos. Aunque ocasionalmente comparten algunas postales familiares en sus redes sociales, el matrimonio ha sido enfático en mantener a los pequeños fuera de los reflectores, priorizando su bienestar y brindándoles un entorno lo más normal y reservado posible.