Luis Miguel anuncia nueva gira para 2027 y confirma su regreso a los escenarios

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El cantante mexicano confirmó su vuelta a los escenarios mediante un póster publicado en sus redes sociales, generando gran expectativa entre sus seguidores. Aunque aún no se revelan fechas ni ciudades, el anuncio llega tras su reciente participación en la campaña del centenario de Coca-Cola en México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 03:48 PM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 03:50 PM.