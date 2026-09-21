María Karunna es eliminada de La Granja VIP y Kunno amenaza con abandonar el reality tras ser nombra

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Durante la segunda gala de eliminación del reality, el público decidió la salida de la integrante de Caló y eligió a Kunno como el cuarto peón de la semana. La decisión desató la furia del influencer, quien amenazó con abandonar la competencia por segunda ocasión, generando una fuerte polémica en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 09:10 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 09:13 AM.