María Karunna es eliminada de La Granja VIP y Kunno amenaza con abandonar el reality tras ser nombra

La segunda gala de eliminación de La Granja VIP, celebrada este domingo 20 de septiembre, dejó momentos de alta tensión y una sorpresa que sacudió las dinámicas de la casa. Por decisión del público, María Karunna, integrante del grupo Caló, tuvo que abandonar la competencia. Su salida se produjo entre críticas por su desempeño y tras haber sido nominada previamente por romper las reglas al quitarse el micrófono en varias ocasiones.Sin embargo, la eliminación no fue el único punto álgido de la noche. Durante la ceremonia, los granjeros se reunieron para elegir a tres de los cuatro "peones" de la semana, recayendo los votos en Ivonne Montero, Mónica Escobedo y Carlos Trejo. El cuarto y último peón fue seleccionado por el público a través del sistema de votaciones, y para sorpresa de muchos, el elegido fue Kunno.La revelación, hecha por el conductor Adal Ramones, desató una reacción inmediata y furiosa por parte del influencer. Molesto por ser nombrado peón por segunda semana consecutiva, Kunno interpretó la decisión del público como un rechazo directo a su participación. Visiblemente alterado, abandonó la sala principal y amenazó con dejar la competencia, afirmando que estaba dispuesto a pagar la multa correspondiente a la producción con tal de salir y "recuperar lo que perdió".A pesar de los intentos de sus compañeros por hacerlo cambiar de opinión, como el consejo de Julio Camejo ("Si vas a morir, que sea peleando") y las palabras de apoyo de su aliada Manelyk, Kunno se mantuvo firme en su postura. Hasta el momento, la producción no ha confirmado si el creador de contenido ha oficializado su salida, por lo que continúa dentro de las instalaciones.La reacción de Kunno se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando una ola de controversia entre los espectadores. Mientras algunos seguidores expresaron su apoyo y empatía, otros recordaron que participantes como Alfredo Adame fueron peones durante varias semanas en temporadas anteriores y aun así lograron ganar. La situación escaló al punto que algunos usuarios amenazaron con votar masivamente para mantenerlo como peón en las próximas semanas, asegurando que "no lo dejarán descansar". Lo que parecía una dinámica más del juego, se ha convertido en uno de los conflictos más intensos de esta segunda temporada.