Mariah Carey anuncia nueva gira navideña "Christmastime" con fechas en Reino Unido y Malta

Aunque el calendario aún marca septiembre, Mariah Carey ya ha activado el espíritu navideño. La intérprete del himno festivo All I Want for Christmas Is You anunció este lunes una nueva serie de conciertos bajo el nombre de "Christmastime", con la que llevará su icónico espectáculo a diferentes ciudades de Europa.A través de sus redes sociales, la cantante expresó su emoción por reencontrarse con sus seguidores y confirmó un recorrido de cuatro presentaciones. La gira arrancará el próximo 27 de noviembre en Birmingham, continuará el 30 de noviembre en Londres y llegará a Mánchester el 2 de diciembre. El recorrido cerrará con una presentación especial el 8 de diciembre en la isla de Malta.La venta general de boletos para estos conciertos comenzará el viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas (tiempo local de cada ciudad). Previamente, se habilitará una preventa exclusiva para miembros de Live Nation a partir del jueves 24 de septiembre. Por el momento, la artista no ha anunciado fechas en México, Estados Unidos u otras ciudades europeas como parte de esta etapa específica del tour.Estas nuevas fechas representan el tan esperado regreso de Carey con un espectáculo navideño a Reino Unido y Europa, después de su exitosa gira "All I Want for Christmas Is You" presentada en la región en 2018. Desde entonces, la cantante ha mantenido viva la tradición con diversos recorridos por Norteamérica y una residencia navideña en Las Vegas durante 2025, consolidando su legado como la reina indiscutible de la temporada festiva.