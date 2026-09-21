Mariah Carey anuncia nueva gira navideña "Christmastime" con fechas en Reino Unido y Malta

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La icónica cantante confirmó su regreso a los escenarios europeos con cuatro presentaciones programadas para noviembre y diciembre. La venta de boletos iniciará esta semana, marcando su primera gira navideña en la región desde 2018.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 08:53 AM.