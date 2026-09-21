"Mis respetos a la invencible": Gloria Trevi envía emotivo mensaje de apoyo a Alejandra Guzmán

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Tras el accidente que sufrió Alejandra Guzmán en un concierto en Veracruz, Gloria Trevi le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales recordando su reconciliación. Por su parte, la "Reina de Corazones" confirmó su pronta recuperación y anunció acciones legales contra una persona que intentó manipular su lesión sin autorización.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 10:23 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 10:27 AM.