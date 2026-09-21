"Mis respetos a la invencible": Gloria Trevi envía emotivo mensaje de apoyo a Alejandra Guzmán

La solidaridad entre las grandes divas del pop y rock mexicano se hizo presente este lunes. Gloria Trevi envió un emotivo mensaje de apoyo a Alejandra Guzmán luego de que la "Reina de Corazones" sufriera una luxación de cadera durante un concierto en Veracruz, un incidente que encendió las alarmas entre sus seguidores y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.A través de sus historias de Instagram, Trevi compartió un video que rememora la cercana relación que han forjado tras años de mediáticas disputas. Acompañando imágenes de ambas con su exitosa colaboración de 2017, "Cuando un hombre te enamora", la intérprete incluyó un audio donde Guzmán reflexiona sobre su pasado: "Sé que hay heridas que nunca cerrarán. Sé que hay recuerdos. Sé que hay ángeles. Aquí está la prueba". Trevi cerró la dedicatoria con una potente frase: "Mis respetos a la invencible Alejandra Guzmán. TKM", reafirmando que, pese a las diferencias del pasado, la unión y la esperanza prevalecen.El mensaje de Trevi llega justo después de que Guzmán reapareciera ante sus seguidores para tranquilizarlos. En un video difundido en sus redes, la cantante confirmó que ya recibió atención médica, mostró sus radiografías y demostró que puede caminar. "Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó. Estoy completa, estoy caminando. Mírenme", aseguró, aunque adelantó que en sus próximas presentaciones tendrá que moderar la intensidad de sus bailes. Asimismo, prometió regresar a Veracruz en cuanto su recuperación se lo permita para cantar, "que es lo que mejor sé hacer".Sin embargo, el parte médico no estuvo exento de polémica. Guzmán denunció que, al llegar al hospital tras el concierto, un individuo intentó moverle la pierna sin permiso y sin haber visto previamente las placas de rayos X. Además, acusó a esta misma persona de difamarla y lastimarla, por lo que confirmó que ya interpuso una demanda legal en su contra, aunque prefirió mantener la identidad del demandado en reserva.Entre el apoyo de su colega y su inquebrantable carácter, Alejandra Guzmán dejó claro que este tropiezo no la detendrá: "De que hay Alejandra, hay Alejandra y para mucho tiempo".