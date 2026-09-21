Pablo Montero ingresa a La Granja VIP como el habitante 20 tras la eliminación de María Karunna

La Granja VIP vive una nueva etapa. Minutos después de la segunda eliminación de la temporada, que vio la salida de María Karunna cuando comenzaba a tomar mayor protagonismo en el reality, la producción de TV Azteca sorprendió a los participantes con la incorporación de un nuevo habitante: Pablo Montero.El cantante y actor mexicano de música regional ingresó oficialmente este domingo 20 de septiembre de 2026, convirtiéndose en el habitante número 20 de la segunda temporada del programa, disponible también a través de Disney+. Su llegada había sido objeto de especulaciones desde el estreno de la temporada el pasado 6 de septiembre, pero la producción mantuvo en secreto su identidad hasta el último momento.La entrada de Montero estuvo acompañada de una presentación especial que provocó curiosidad entre sus compañeros: el cantante apareció montando a caballo y con el rostro cubierto por un paliacate, revelando su identidad solo después de generar expectación. Según información difundida previamente, el ingreso del cantante se había retrasado intencionalmente para que pudiera cumplir con compromisos musicales programados durante las celebraciones de las fiestas patrias en México.La incorporación de Pablo Montero ocurre en un momento crucial para la competencia y podría modificar significativamente las dinámicas entre los habitantes, generando nuevos acercamientos o estrategias dentro de la casa. Su presencia ha despertado expectativas entre algunos de los integrantes del reality, y participantes como Niurka, Manelyk González, Kunno y Carlos Trejo ya han reaccionado a su incorporación, anticipando cómo podría desenvolverse el nuevo granjero ante las exigencias de la competencia.Con la llegada de Montero, La Granja VIP suma un nuevo elemento a su dinámica mientras los habitantes continúan enfrentando las tareas y desafíos propios del formato. Ahora, los espectadores seguirán de cerca su integración para conocer cómo establecerá sus primeras alianzas y qué papel asumirá dentro de esta exigente competencia que combina convivencia, estrategia y resistencia física.