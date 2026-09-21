Pablo Montero ingresa a La Granja VIP como el habitante 20 tras la eliminación de María Karunna

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El cantante y actor mexicano se incorporó sorpresivamente al reality show de TV Azteca el domingo 20 de septiembre, convirtiéndose en el último granjero de la segunda temporada. Su llegada, tras cumplir con compromisos durante las fiestas patrias, genera nuevas expectativas en la competencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 08:17 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 08:41 AM.