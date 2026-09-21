Revelan elenco y primeras imágenes de 'Timbiriche', la serie sobre el icónico grupo mexicano

La historia de una de las agrupaciones juveniles más emblemáticas de México está lista para volver a la pantalla. ViX anunció su nueva producción original: una serie de ficción inspirada en hechos reales que recreará los orígenes de Timbiriche, el grupo que se convirtió en uno de los grandes fenómenos musicales de Latinoamérica. La plataforma ya reveló las primeras imágenes y el elenco encargado de dar vida a esta historia.Mucho antes de los grandes escenarios, los discos de oro y las giras multitudinarias, Timbiriche fue un proyecto integrado por jóvenes que encontraron en la música una oportunidad para cumplir sus sueños. La serie transportará al público hasta los años ochenta para mostrar cómo comenzó aquella aventura y cómo el éxito llegó de manera inesperada, transformando para siempre la vida de sus protagonistas.El elenco está integrado por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Wainer, Andrea Chaparro, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra. Estos jóvenes actores tendrán la responsabilidad de recrear a los integrantes originales y los momentos que definieron la trayectoria del grupo.Timbiriche comenzó como un proyecto infantil y, con el paso de los años, se consolidó como una de las agrupaciones más importantes de la música popular mexicana. Por sus distintas generaciones pasaron artistas que posteriormente construyeron exitosas carreras como solistas, entre ellos Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Paulina Rubio, Mariana Garza, Thalía y Diego Schoening.El impacto del grupo trascendió sus canciones. Timbiriche formó parte de una época en la que la televisión, la música y la cultura juvenil estaban estrechamente vinculadas. Sus integrantes crecieron frente al público y se convirtieron en referentes para miles de niños y adolescentes que encontraron en ellos una imagen cercana del mundo del espectáculo. La agrupación logró mantenerse vigente a través de diferentes generaciones, y sus miembros continuaron vinculados con la música, la actuación y la televisión.Antes de conocerse oficialmente el elenco, el proyecto ya había despertado gran interés entre los seguidores de Timbiriche. La posibilidad de llevar la historia a una producción de ficción generó especulaciones sobre los actores que interpretarían a los integrantes originales y sobre cómo se representarían los episodios más importantes de su trayectoria.A diferencia de un documental, esta serie de ficción inspirada en hechos reales tendrá la posibilidad de construir una narrativa dramática alrededor de los personajes, sus vínculos y las circunstancias que acompañaron el crecimiento del grupo. La producción mostrará el contraste entre los sueños de aquellos adolescentes y las exigencias que llegaron junto con la fama: las responsabilidades, las presiones y los desafíos de vivir permanentemente bajo la mirada del público.La historia pondrá especial atención en la amistad, las aspiraciones y los conflictos personales que acompañaron el nacimiento de una agrupación que terminó convirtiéndose en una referencia ineludible del pop en español. Con este proyecto, ViX busca no solo rendir homenaje a Timbiriche, sino también explorar los costos y las recompensas de construir un sueño colectivo en la industria del entretenimiento.