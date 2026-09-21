Revelan elenco y primeras imágenes de 'Timbiriche', la serie sobre el icónico grupo mexicano

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La plataforma ViX presentó el elenco que dará vida a los primeros años de Timbiriche en una serie de ficción inspirada en hechos reales. La producción recreará el nacimiento del fenómeno musical en los años 80, mostrando los sueños, amistades y presiones que vivieron los jóvenes integrantes antes de convertirse en leyenda del pop en español.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/09/2026 11:50 AM.
En Espectáculos y editada el 21/09/2026 11:54 AM.